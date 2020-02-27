Прямой эфир

Школьник из Тюмени продает свои картины для погашения долгов по ипотеке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Десятилетний школьник из Тюмени рисует и продает картины, чтобы помочь матери погасить долги по ипотеке. Об этом 27 февраля сообщает телеканал «360».

Ипотечный путь: россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании
Срок кредита можно сократить на 11 лет, а размер переплат — на сумму до 5 млн рублей

По данным телеканала, семья должна за ипотеку свыше 3 млн рублей. Для помощи матери мальчик начал выставлять свои картины на продажу через интернет. По словам мамы мальчика, «очень обидно», что «дети вынуждены заниматься проблемами взрослых». Она отметила, что ее ребенок продает картины по цене от 1000 до 1500 рублей. Женщина добавила, что у мальчика не так много времени для рисования из-за большого количество уроков и заданий, но по выходным он садится за мольберт.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», в последнее время мальчик увлекся съемкой анимационных проектов и даже снял небольшой ролик — продолжение фильма «Миссия невыполнима», воспользовавшись фигурками из конструктора Lego.

Женщина также рассказала, что одна растит двоих сыновей, а их отец давно ушел из семьи. Сама она потеряла хорошую работу в 2019 году и с тех пор пытается прокормить семью и найти деньги на погашение долгов.

Ранее 27 февраля «Известия» сообщали, что названы самые популярные категории ипотечных заемщиков в России. Согласно исследованию Россельхозбанка, в России женщины в два раза чаще мужчин берут ипотеку в одиночку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Минфине допустили ипотечную ставку ниже 8% до конца года
Аналитики назвали суммарную экономию россиян от рефинансирования ипотеки

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020