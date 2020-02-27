Школьник из Тюмени продает свои картины для погашения долгов по ипотеке

Десятилетний школьник из Тюмени рисует и продает картины, чтобы помочь матери погасить долги по ипотеке. Об этом 27 февраля сообщает телеканал «360».

По данным телеканала, семья должна за ипотеку свыше 3 млн рублей. Для помощи матери мальчик начал выставлять свои картины на продажу через интернет. По словам мамы мальчика, «очень обидно», что «дети вынуждены заниматься проблемами взрослых». Она отметила, что ее ребенок продает картины по цене от 1000 до 1500 рублей. Женщина добавила, что у мальчика не так много времени для рисования из-за большого количество уроков и заданий, но по выходным он садится за мольберт.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», в последнее время мальчик увлекся съемкой анимационных проектов и даже снял небольшой ролик — продолжение фильма «Миссия невыполнима», воспользовавшись фигурками из конструктора Lego.

Женщина также рассказала, что одна растит двоих сыновей, а их отец давно ушел из семьи. Сама она потеряла хорошую работу в 2019 году и с тех пор пытается прокормить семью и найти деньги на погашение долгов.

Ранее 27 февраля «Известия» сообщали, что названы самые популярные категории ипотечных заемщиков в России. Согласно исследованию Россельхозбанка, в России женщины в два раза чаще мужчин берут ипотеку в одиночку.