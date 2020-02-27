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Депутата рады оскорбили за отказ назвать Россию страной-агрессором

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Фото: facebook.com/Игорь Стефанюк
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Украинские националисты сорвали выездное заседание комитета Верховной рады по соцполитике и правам ветеранов, после того как нардеп Наталья Королевская отказалась отвечать на вопрос о том, является ли Россия страной-агрессором. Об этом в четверг, 27 февраля, сообщает сайт «Обозреватель».

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Несколько активистов потребовали от народного депутата покинуть заседание и призвали не допускать на подобные совещания людей, которые не считают себя патриотами Украины.

«Вон из Львова!», «Позор!», «Чемодан, вокзал, Россия!», — скандировали националисты. Соответствующее видео на своей странице в Facebook опубликовал волонтер Игорь Стефанюк.

«Во Львове не может состояться круглый стол при участии тех, кто поддерживал террористические организации», — сказал в видеоролике активист Иван Спринский.

В итоге, заседание было сорвано, а Королевская так и не ответила на заданный ей вопрос. При этом она подчеркнула, что Крым и Донбасс — это территории Украины.

«Я очень благодарна за уважение к моему приезду во Львов. Я действительно приехала сюда впервые за много лет», — сказала она в конце беседы с националистами.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию. В Кремле неоднократно заявляли, что Крым стал российским на основании международного права, а вмешательство Москвы во внутренние дела Украины не имеет под собой оснований и доказательств.

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