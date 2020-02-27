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Матвиенко призвала Минздрав прекратить «медицинское рабство» в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала Минздрав создать условия, чтобы гражданин сам выбирал, куда ему идти с полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) — в государственную или коммерческую структуру. Об этом она заявила на заседании организационного комитета четвертого Форума социальных инноваций регионов в четверг, 27 февраля.

«Финансовое рабство, медицинское рабство давно закончилось. Пусть сам гражданин выбирает врача и тем самым подтверждает, что это хорошая поликлиника или больница», — приводит ее слова «РИА Новости». Она добавила, что нужен жесткий контроль за работой частных клиник.

Матвиенко призвала Минздрав «отпустить граждан», чтобы они сами шли в то медучреждение, где получат качественную помощь, и тогда все неэффективные места «сами по себе умрут». По ее словам, сейчас эффективность здравоохранения не растет.

Сенатор считает, что без конкурентной среды в здравоохранении не будет расти качество оказания услуг.

Она также заявила о необходимости баланса между государственными и частными клиниками.

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Глава Минздрава Михаил Мурашко на заседании отметил, что 30% организаций, которые работают по системе ОМС, — частные. По его словам, формат лицензирования частных клиник нужно пересмотреть.

В марте 2018 года Матвиенко раскритиковала действующую медицинскую страховую систему за неэффективность, предложив оставить только добровольное медицинское страхование. Тогда она отметила, что это «никакая не страховая система», а «прокладки по перекачиванию денег граждан».

Сенатор обещала поручить комитету СФ по социальной политике отдельно заняться этой темой.

В ноябре 2019 года сообщалось, что, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), полисом ОМС пользуются 92% россиян.

В декабре Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) и территориальный фонд ОМС Подмосковья начали разработку сервиса, который позволит гражданам обращаться за лечением без предъявления полиса ОМС, предъявив только паспорт.

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