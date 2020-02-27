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Суд приговорил сбытчика «Боярышника» в Иркутске к 2,5 года колонии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор в отношении местного жителя Афиг Адил оглы Аббасова, который продал одному из предпринимателей концентрат «Боярышник», содержащий метиловый спирт. Об этом 27 февраля сообщает Генеральная прокуратура России.

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Аббасов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору»). Его приговорили к к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 200 тыс. рублей.

По версии следствия, в конце 2016 года Аббасов и его сообщники купили в Иркутске около 160 л спиртосодержащей жидкости. Из нее злоумышленники кустарным способом изготовляли средство под видом косметической продукции «Боярышник» и продавали его в качестве спиртного напитка. В результате жертвами отравления стали 76 человек, еще 123 человека пострадали.

После этого случая массового отравления 10 декабря 2018 года действующий на тот момент премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое запрещает продавать спиртосодержащую непищевую продукцию дешевле алкоголя.

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