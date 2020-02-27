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Рудковская пожаловалась на возможную отмену отпуска из-за коронавируса

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская пожаловалась, что из-за распространения коронавируса может быть отменен отпуск на Мальдивах. Об этом она написала на своей странице в Instagram 27 февраля.

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Рудковская отметила, что недавно было отменено шоу ее подопечных в Китае. «Вот что теперь делать с долгожданным отпуском на Мальдивы, с нашими шоу в Европе», — написала продюсер.

«Конечно, мы не паникуем, <…> очень надеемся на спад эпидемии и на долгожданную сыворотку против страшной болезни XXI века!» — приводит слова продюсера «Федеральное агентство новостей».

Часть подписчиков призвали Рудковскую не менять свои планы и не бояться вируса, другие же не согласились с такой позицией, отметив, что не видят проблемы в отмене поездки на Мальдивы.

Вспышка коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. По состоянию на 27 февраля число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 82 тыс. случаев. Погибли 2804 пациента, число выздоровевших — 32 906. Вирус является возбудителем тяжелой пневмонии. Инфекция быстро распространилась и в других странах. В настоящий момент, кроме Китая, наиболее остро дело обстоит в Италии, Южной Корее и Иране.

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