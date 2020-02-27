Прямой эфир

Захарова выразила надежду на передачу вопроса о невыдаче виз США в арбитраж

0
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва ожидает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш запустит арбитражное разбирательство из-за систематической невыдачи виз США делегациям для работы в международной организации. Об этом заявила на брифинге в четверг, 27 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Визовой политикой США наносится ущерб работе ООН»
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов — о срыве переговорных форматов, Договоре по открытому небу и игнорировании правозащитниками проблем заключенных россиян

«В резолюции ООН 17/195... также указано, что если ситуация с невыдачей виз не будет урегулирована в разумный срок, то серьезным образом будем рассмотрена возможность обращения в арбитраж, предусмотренный соглашением между ООН и США о центральных учреждениях ООН от 1947 года», — приводит ее слова «РИА Новости».

Захарова отметила, что ситуация с невыдачей американских виз российским дипломатам в ООН остается критической, США создают серьезные препятствия работе делегаций.

Накануне, 26 февраля, СМИ со ссылкой на российский дипломатический источник по итогам экстренного заседания комитета Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания сообщили, что российская сторона напрямую попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США россиянам в арбитраж.

Отмечалось, что в соответствующей резолюции ГА ООН закреплено понятие срока, который должен пройти перед обращением в арбитраж, и он истек.

18 февраля Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за того, что главе делегации от России Константину Воронцову не выдали визу. В Кремле заявили об обеспокоенности случаями невыдачи американских виз российским дипломатам, поскольку это «мешает работе ООН и это является большой проблемой».

Позже, 21 февраля, визу не предоставили еще одному российскому дипломату, который должен был приехать на совещание ООН. Российский постпред при всемирной организации Василий Небензя заявил, что подобные решения наносят серьезный ущерб репутации Вашингтона.

В последние годы США все чаще не выдают визы иностранным делегатам. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял в середине января, что американская сторона злоупотребляет привилегиями из-за расположения штаб-квартиры ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РФ попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США в арбитраж
Лавров заявил о злоупотреблении США привилегиями из-за расположения штаб-квартиры ООН

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020