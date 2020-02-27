Захарова выразила надежду на передачу вопроса о невыдаче виз США в арбитраж

Москва ожидает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш запустит арбитражное разбирательство из-за систематической невыдачи виз США делегациям для работы в международной организации. Об этом заявила на брифинге в четверг, 27 февраля, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В резолюции ООН 17/195... также указано, что если ситуация с невыдачей виз не будет урегулирована в разумный срок, то серьезным образом будем рассмотрена возможность обращения в арбитраж, предусмотренный соглашением между ООН и США о центральных учреждениях ООН от 1947 года», — приводит ее слова «РИА Новости».

Захарова отметила, что ситуация с невыдачей американских виз российским дипломатам в ООН остается критической, США создают серьезные препятствия работе делегаций.

Накануне, 26 февраля, СМИ со ссылкой на российский дипломатический источник по итогам экстренного заседания комитета Генассамблеи ООН по отношениям со страной пребывания сообщили, что российская сторона напрямую попросила ООН перенести вопрос о невыдаче виз США россиянам в арбитраж.

Отмечалось, что в соответствующей резолюции ГА ООН закреплено понятие срока, который должен пройти перед обращением в арбитраж, и он истек.

18 февраля Комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за того, что главе делегации от России Константину Воронцову не выдали визу. В Кремле заявили об обеспокоенности случаями невыдачи американских виз российским дипломатам, поскольку это «мешает работе ООН и это является большой проблемой».

Позже, 21 февраля, визу не предоставили еще одному российскому дипломату, который должен был приехать на совещание ООН. Российский постпред при всемирной организации Василий Небензя заявил, что подобные решения наносят серьезный ущерб репутации Вашингтона.

В последние годы США все чаще не выдают визы иностранным делегатам. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял в середине января, что американская сторона злоупотребляет привилегиями из-за расположения штаб-квартиры ООН.