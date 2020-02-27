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МИД РФ сообщил о возобновлении рейсов Алеппо–Каир в скором времени

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Фото: REUTERS/Omar Sanadiki
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Авиаперелеты между сирийским Алеппо и столицей Египта Каиром планируется возобновить в ближайшее время. Об этом на брифинге в четверг, 27 февраля, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

19 февраля международный аэропорт Алеппо возобновил свою работу после восьмилетнего перерыва и принял первый пассажирский рейс из Дамаска.

17 февраля сообщалось, что аэропорт Алеппо готовится возобновить работу. Расстояние между Алеппо и Дамаском составляет около 370 км, до сирийского кризиса самолетам требовалось примерно 50 минут на перелет между городами.

Воздушная гавань восстановила работу благодаря успешной операции сирийских вооруженных сил. В воскресенье, 16 февраля, сирийская армия и отряды сил национальной обороны установили контроль над 28 населенными пунктами к западу и северу от Алеппо впервые с 2012 года, сделав эту территорию безопасной. Генштаб ВС Сирии 17 февраля пообещал продолжить наступление сирийской армии до полного вывода террористов за пределы страны.

От боевиков территория Алеппо была избавлена в 2016 году, однако террористы, наступавшие из пригородов, регулярно атаковали жилые кварталы. Жертвами становились мирные жители, городу был нанесен значительный материальный ущерб.

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