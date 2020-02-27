Строительство «Социального городка» под Псковом завершат в 2022 году

В Псковском районе в конце 2022 года планируют завершить строительство «Социального городка». Об этом говорится в материалах доклада начальника регионального управления проектной деятельности администрации Ольги Татариновой.

Как сообщает Псковская Лента Новостей, в 2020 году должны построить два корпуса «Социального городка». Социальное учреждение нового типа принципиально отличается от государственных домов престарелых, а сам проект является уникальным, говорится на инвестиционном портале Псковской области.

На территории «Социального городка» будет создана безбарьерная доступная среда. При этом корпуса в городке будут квартирного типа.

Проект направлен на сохранение и поддержание собственных ресурсов человека для смягчения причин и потребностей в уходе, а также на социализацию и интеграцию пожилых людей и инвалидов.