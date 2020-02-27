Более 400 л контрафактного алкоголя изъяли в Химках

В Химках (Московская область) правоохранительные органы изъяли из незаконного оборота более 400 л контрафактного алкоголя. По подозрению в нелегальном предпринимательстве задержан 41-летний уроженец ближнего зарубежья.

По данным следствия, бутылки с крепким алкоголем были маркированы этикетками, которые не являются акцизными марками. Кроме того, предприниматель не смог предоставить сопроводительные документы, которые бы подтверждали легальность происхождения алкоголя. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Образцы алкоголя сотрудники правоохранительные органов направили на экспертизу. В ходе проверки будет установлено, представляло ли спиртное угрозу для жизни и здоровья потребителей.

В отношении 41-летнего мужчины возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве. Он находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в марте Госдума планирует рассмотреть в первом чтении законопроект об уничтожении алкоголя, ставшего предметом административных нарушений. Речь идет о спиртном, изъятом в ходе проверок таможенной службы, МВД или региональных властей. На текущий момент такая мера предусмотрена только для контрафактной продукции.