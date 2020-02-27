Памятник труженикам тыла появится в Хабаровске

В Хабаровске объявили конкурс проектов памятника труженикам тыла. Монумент появится в сквере площади Города воинской славы.

Идею провести конкурс озвучили хабаровские ветераны, инициативу поддержал мэр города Сергей Кравчук. Творческие состязания будут проходить в несколько этапов. До 5 апреля авторам необходимо разработать проекты и представить их на рассмотрение конкурсной комиссии. Жюри рассмотрит все заявки, победителя определят до 7 мая. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

Главный художник Хабаровска Сергей Пеньков пояснил, что скульптура должна соответствовать небольшим масштабам сквера. Стоимость проекта пока установить невозможно.

Лауреаты конкурса, а также участники, представившие достойные проекты, но не занявшие призовые места, получат денежные призы.