В России снизят размер штрафов для водителей

Размеры штрафов для водителей посчитали непомерными и решили их пересмотреть. Как заявили в Минюсте, нужно не усиливать карательные меры, а кардинально менять подход к дорожной ситуации в стране. В частности, следить за установкой знаков, утвердить требования к камерам и правилам их размещения, а также развивать упрощенный порядок обжалования штрафов, в том числе с помощью электронных средств. Ранее ведомство опубликовало проект нового Кодекса об административных нарушениях, в котором предлагается ужесточить наказание для недобросовестных автовладельцев в пять-шесть раз.