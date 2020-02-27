Более 30 модульных станций «скорой» установят в Крыму до конца года

В Республике Крым до конца 2020 года будут установлены 32 модульные станции скорой медицинской помощи. Об этом в интервью ИА «Крыминформ» рассказал руководитель Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко.

«Будет еще 17 крупных модулей, 15 новых подстанций и столько же будет капитальных ремонтов. У нас подтверждено финансирование на 2020 год. Если все объекты будут реализованы, то к декабрю 95% жилого фонда «скорой помощи» полностью обновится. Это уже факт свершившийся, в финансовом плане отмечено. На 2020 год около 700 млн рублей должно быть именно на «скорую помощь», — цитирует агентство Олефиренко.

В 2019 году на приобретение десяти модульных станций «скорой» было направлено 150 млн рублей. Позже количество закупаемых модулей и соответственно финансирование возросло. На 300 млн рублей удалось приобрести 22 здания,

По словам главы Центра медицины катастроф, модульные станции установлены по всей территории республики. Готовность 12 из них сейчас составляет более 90%. По остальным 10 недавно прошли торги.

Первая модульная станция скорой помощи установлена в селе Скворцово Симферопольского района. Установка остальных модулей началась спустя месяц.

В октябре прошлого года сообщалось, что власти Крыма в 2020 году выделят 3 млрд рублей на модернизацию системы здравоохранения республики. По словам Аксенова, будут приняты меры по закупке передвижных медицинских комплексов для сельских районов.