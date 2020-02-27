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Депздрав проверит в Москве медцентр после заявки на иконостас за 1 млн рублей

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Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
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Столичный департамент здравоохранения проверит информацию о планах Научно-практического центра специализированной медицинской помощи имени В.Ф. Войно-Ясенецкого приобрести иконостас почти за 1 млн рублей.

«Департаментом принято решение о немедленном проведении мероприятий внепланового ведомственного контроля финансово-хозяйственной деятельности данной медицинской организации», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва» 27 февраля.

Также ведомство проверит центр по факту обеспечения медицинского учреждения расходными материалами и лекарственными средствами.

Накануне СМИ сообщили со ссылкой на данные портала госзакупок об объявлении центром открытого аукциона на покупку для больничного храма иконостаса за 996 тыс. рублей, сообщает телеканал «360».

27 декабря 2019 года сообщалось, что в Преображенской церкви на острове Кижи в Карелии установили золоченый резной деревянный иконостас конца XVIII века, являющийся одним из крупнейших на Русском Севере и почти 40 лет находился в музейных хранилищах.

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