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Место падения Тунгусского метеорита обследуют ученые

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В Красноярском крае начали работу специалисты Института ядерной физики, Института биофизики и Института геологии и минералогии СО РАН. Ученые исследуют изменения климата и уделят внимание месту падения Тунгусского метеорита.

Исследование проводится в разных частях России для дальнейшего прогнозирования климатических изменений. На территории природного заповедника «Тунгусский» ученые изучают донные отложения озера Заповедное. Руководство заповедника отмечает, что водоем находился за пределами территории, которая пострадала в 1908 году в результате предполагаемого падения метеорита.

Так как озеро глубокое, илистые отложения в нем оседают и не перемешиваются. Таким образом, есть возможность изучать ситуацию прошлых лет. Ученых интересует история непрерывных климатических изменений и катастрофических событий, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В администрации заповедника отметили, что в пробах со дна озера Заповедного имеются химические элементы, свойственные для космических тел.

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