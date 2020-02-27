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Три человека погибли при столкновении трех машин в Ростовской области

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Три человека погибли при столкновении трех автомобилей в Ростовской области. По предварительным данным, еще один пострадал, рассказали в региональном управлении МВД.

Авария произошла в 12:20 недалеко от поселка Дивный, передает ТАСС. Столкнулись Renault Logan, ВАЗ-2114 и Hyundai Accent.

Подробности случившегося выясняются.

26 февраля при столкновении двух машин в Тамбовской области пострадали три человека — оба водителя и один из пассажиров. Авария произошла во время снегопада. Всего за сутки в регионе было зафиксировано семь ДТП с 11 пострадавшими.

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