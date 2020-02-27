В Москве определили «Стажеров мечты»

Победителями первой волны конкурса «Профстажировки 2.0» стали 505 студентов из 55 регионов России. Их уже пригласили на практику в топовые российские компании. Лучших определяли сами работодатели. На сегодняшний день у конкурса более тысячи партнеров. Они же разрабатывали задания. Самые популярные направления — цифровизация, новые технологии и материалы, социальное развитие, поддержка и защита граждан.