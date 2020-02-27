Высокую активность вирусов гриппа фиксируют в ЕАО

В Еврейской автономной области врачи сообщили о снижении заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). При этом специалисты отмечают высокую активность вирусов гриппа.

По данным Роспотребнадзора, за неделю число обратившихся к медикам с симптомами ОРВИ сократилось на 28,7%. Как и прежде, в основном болеют дети. На долю Биробиджана приходится более 60% случаев заболевания. Об этом сообщает ИА EAOMedia.

По мнению специалистов, стабилизации эпидемической ситуации способствовало проведение ограничительных мероприятий.

В Роспотребнадзоре отметили, что в структуре заболеваемости гриппом доминирует вирус A(H3N2). Специалисты напоминают, что самолечение при заболевании недопустимо. При проявлении первых симптомов необходимо обращаться за медицинской помощью.

Ранее сообщалось, что с 17 по 23 февраля в Таганроге (Ростовская область) пневмонию диагностировали у шести детей. Случаи заболевания выявлены в двух школах и одном детском саду.