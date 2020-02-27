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Комитет ГД одобрил дату проведения голосования по поправкам в Конституцию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал на заседание поправку о проведении общероссийского голосования по изменениям в Конституции 22 апреля. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 27 февраля.

«Днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем», — говорится в поправке.

Простая логика: за какие поправки россияне будут голосовать 22 апреля
Изменения Конституции могут вступить в силу сразу после подведения итогов голосования

Голосование будет проводиться с 08:00 до 20:00 по местному времени.

Отмечается, что президент России Владимир Путин должен будет подписать «указ об общероссийском голосовании, в котором должен быть определен вопрос».

В свою очередь, указ нужно будет официально опубликовать не позднее дня, следующего за днем его подписания.

Ранее в этот же день Клишас заявил, что в случае поддержки гражданами РФ поправок в Конституцию страны все изменения вступят в силу одновременно.

Законопроект о поправках к Конституции Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.

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