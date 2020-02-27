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Театральную площадь благоустроят в Омске

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Администрация Омска объявила аукцион на разработку проектной документации по благоустройству Театральной площади. По данным портала госзакупок, начальная стоимость контракта составила почти 1,7 млн рублей.

Согласно техзаданию, подрядчик подготовит документацию для территории возле Музыкального театра в границах улиц Карла Маркса, Думской, Пушкина и Лермонтова. Нужно провести 3D-сканирование проектируемых участков, архитектурных форм и фасадов зданий, создать 3D-модель и разработать дизайн-проект, который будет включать в себя все нюансы освещения Театральной площади, фонтана и зеленых насаждений, передает ИА «Город55».

Ранее в мэрии Омска общественная комиссия составила список из 15 территорий, которые планируется благоустроить в 2021 году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды». В соответствии с пожеланиями местных жителей выбрали по три места в пяти округах.

Напомним, летом 2020 года начнется ремонт Ленинградского моста в Омске. Движение на двух полосах будут перекрывать поэтапно. На работы выделили 7,2 млн рублей из бюджета.

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