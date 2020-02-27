На Украине представили план по возвращению Донбасса

Украинская партия «Голос» рассказала о плане по возвращению Донбасса, он подразумевает создание временных международных администраций на неподконтрольных Киеву территориях, заявил в четверг, 27 февраля, один из лидеров партии, депутат Верховной рады Сергей Рахманин.

«Для того, чтобы прекратить войну, недостаточно просто прекратить стрелять… Мы настаиваем на том, чтобы было долгосрочное прекращение огня на всей линии фронта на протяжении шести месяцев — это условие для любых дальнейших шагов», — приводит его слова портал «Факты».

Вторым пунктом, по мнению Рахманина, является создание 2,5-километровой демилитаризованной зоны, где будет работать международная полицейская миссия. Третий этап включает в себя начало разоружения в области — в частности, вывод или ликвидацию тяжелого вооружения.

«После этого можно будет договариваться об управлении оккупированными территориями на переходной период. Речь идет о создании временной международной администрации под эгидой ООН или ОБСЕ. Параллельно — полное разминирование», — подчеркнул депутат.

После вывода военных, продолжил он, необходимо убрать «квазигосударственные институции оккупационного режима», а власть и контроль над границей передать временным международным администрациям, которые впоследствии передадут полномочия украинским временным администрациям. Не менее чем через год после возвращения территорий должны состояться местные выборы.

20 января заместитель главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил о готовности Киева к силовому возвращению Донбасса. Он отметил, что существует комплекс мероприятий, необходимых для принятия такого решения. В их число входят усиление санкционного давления на Россию, развитие системы территориальной обороны Украины и усиление армии.

23 января Глава фракции политической партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что сомневается в наличии подобного плана. Он заверил, что Украина планирует добиваться урегулирования конфликта исключительно мирным путем.

Вооруженный конфликт между украинскими военными и ополченцами Донбасса, отказавшимися признавать итоги госпереворота в стране, длится с 2014 года.

В декабре 2019 в ходе саммита «нормандской четверки» (Россия, Украина, Франция, Германия) в Париже были достигнуты договоренности об обмене пленными между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской республикой, установлении перемирия, прекращения огня и участков разведения сил.