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Кровли восьми домов отремонтируют в одном из районов Калужской области

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В Жуковском районе Калужской области в 2020 году планируют провести капитальный ремонт восьми крыш многоквартирных домов. Аукционы на проектирование и проведение работ уже завершены, подрядчики были определены.

По данным газеты «Весть», на сегодняшний день уже появились первые результаты. В двухэтажном доме в Жукове по улице Калужской работы завершены на 50%. По результатам обследований физический износ кровли дома составлял 40%.

Всего в районе планируют привести в порядок восемь крыш. Работы выполнят ООО «Инстрой-сервис» и ООО «РСУ-2».

В январе сообщалось, что в Обнинске стартовал очередной этап замены лифтового оборудования в многоквартирных домах.

В 2019 году в Калужской области выполнили работы по капитальному ремонту в 424 домах общей площадью более 1 млн кв. м, в которых проживают более 48 тыс. человек. В частности, были приведены в порядок 194 кровли.

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