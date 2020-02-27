В Сочи продолжаются поиски детей, которых унесло в море

В Сочи спасатели усилили группировку в поисках детей, которых предположительно унесло в море. Утром вылетел вертолет МЧС России. Всю ночь группы прочёсывали береговую линию. Задействованы 260 человек, также спасателям помогают волонтёры. На помощь направили криминалистов Следственного комитета из Москвы.