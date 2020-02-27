В МИЦ «Известия» на пресс-конференции обсудят гражданские браки. Трансляция
В пресс-центре МИЦ «Известия» стартовал круглый стол «Гражданский брак: требуется ли изменение законодательства и приравнивание к официальному?».
Гражданский брак — понятие, которое существует де-факто, но никак не отражено в действующем законодательстве. У сожителей нет никаких обязательств между собой, но и никаких прав. О закреплении на законодательном уровне прав и обязанностей лиц, состоящих в гражданском браке, общественники говорят уже давно, но безрезультатно.
Новая волна обсуждений возникла после скандалов в Сети и обвинений в адрес женщин, выбирающих сожительство вместо традиционной формы брака.
«Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.
В пресс-конференции примут участие:
- Ирина Киркора, заместитель председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека;
- Александр Никитин, адвокат коллегии адвокатов «Жорин и партнеры»;
- Степан Львов, директор по стратегическому развитию ВЦИОМа;
- Элина Жгутова, общественный деятель, правозащитник, член комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ.