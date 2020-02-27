В МИЦ «Известия» на пресс-конференции обсудят гражданские браки. Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» стартовал круглый стол «Гражданский брак: требуется ли изменение законодательства и приравнивание к официальному?».

Гражданский брак — понятие, которое существует де-факто, но никак не отражено в действующем законодательстве. У сожителей нет никаких обязательств между собой, но и никаких прав. О закреплении на законодательном уровне прав и обязанностей лиц, состоящих в гражданском браке, общественники говорят уже давно, но безрезультатно.

Новая волна обсуждений возникла после скандалов в Сети и обвинений в адрес женщин, выбирающих сожительство вместо традиционной формы брака.

«Известия» ведут прямую трансляцию мероприятия.

В пресс-конференции примут участие: