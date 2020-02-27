Песков объяснил претензии Москвы на активы бывших советских республик

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что есть еще целая группа стран, которая не перерегистрировала активы на РФ в обмен на то, что страна выплатила долги бывших советских республик. Об этом он рассказал журналистам в четверг, 27 февраля.

«Это не жалоба на жизнь, это конкретная ситуация. Речь о проблеме так называемой перерегистрации советской загрансобственности в некоторых странах. В подавляющем большинстве стран эта перерегистрация завершилась, и она была перерегистрирована на Российскую Федерацию де-юре и де-факто», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что таких стран, где эта процедура еще не была завершена, не одна и не две, однако точное число государств Песков не огласил.

Накануне, 26 февраля, президент России Владимир Путин заявил, что РФ как правопреемница СССР выплатила долги всех бывших советских республик взамен на получение зарубежных активов. В частности, только за Украину погасили долг в размере $16 млрд. Стоимость активов, которые взамен должна была получить РФ, оценивалась примерно в $150 млрд.