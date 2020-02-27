Крупный пожар вспыхнул на востоке Франции

На востоке Франции в Страсбурге загорелся один из жилых домов - погибли пять человек, еще семь получили сильные ожоги. Спасатели пока не знают о причине возгорания. Известно, что огонь вспыхнул на лестничной клетке семиэтажного здания. Жильцов эвакуировали, однако вызволить из огня удалось не всех.