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Около 1,5 млрд рублей направили на борьбу с онкологией в Коми в 2020 году

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На борьбу с онкологическими заболеваниями в Республике Коми в этом году направят 1,5 млрд рублей. Тему обсудили в общественной палате республики на встрече с министром здравоохранения Коми Дмитрием Березиным.

По словам главы минздрава, средства выделены в рамках реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Деньги пойдут на продолжение работы по переоснащению медицинских организаций. В частности, в республиканский онкологический диспансер и республиканскую клиническую больницу планируется приобрести установку гамма-терапии и компьютерные томографы, уточняет ИА «Комиинформ».

Березин также отметил, что в начале этого года в Ухте был создан центр амбулаторной онкологической помощи. До конца года планируется создать еще три подобных центра. На их переоснащение из бюджета республики дополнительно выделили 216,1 млн рублей. Еще 9,1 млн рублей направят на капремонт.

Кроме того, глава минздрава рассказал, что строительство радиологического отделения республиканского онкодиспансера в Сыктывкаре почти завершено. Корпус будет введен в эксплуатацию раньше срока — его планируют открыть в мае. Затем строители приступят к реконструкции существующего здания радиологического отделения под поликлинику.

25 февраля сообщалось, что исследователи из шведского Каролинского института пришли к выводу, что люди со второй группой крови меньше других подвержены риску онкологических заболеваний. Специалисты проанализировали медицинские данные нескольких тысяч пациентов, которые были собраны в течение 25 лет.

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