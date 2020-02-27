Защитные сооружения построят на берегу Калининградского залива

В поселке Ушаково Гурьевского округа Калининградской области построят берегозащитные сооружения. На сайте регионального правительства опубликован проект приказа об утверждении документации по планировке территории.

В соответствии с планом это будет стенка высотой 2,5 м из свай, связанных надстройкой из железобетона. С тыльной стороны стенку укрепят щебнем. Протяженность сооружения, установленного на берегу Калининградского залива, составит 908 м. Ширина, включая склоны, будет от 3,5 м до 14 м.

Как пишет Калининград.Ru, строительство этого сооружения необходимо для защиты берега залива от разрушения. Территория, где оно появится, частично затронет район руин замка Бранденбург. По этой причине работы необходимо будет согласовать со службой госохраны объектов культурного наследия.