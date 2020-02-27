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В Перми сообщили о завершении карантина по коронавирусу

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Медицинское наблюдение за тремя прибывшими из Китая в Пермский край иностранными гражданами завершено. Об этом сообщается 27 февраля на сайте регионального правительства.

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Пациенты находились на карантине в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, который вызывает у человека тяжелую пневмонию.

За время наблюдения у них не выявили симптомов ОРВИ. Также в Пермском крае не подтвердили ни одного случая заражения коронавирусом.

Министерство здравоохранения Пермского края сообщило, что в регионе проводятся все необходимые меры по предотвращению распространения инфекции. В частности, организован межведомственный оперативный штаб, а в международном аэропорту «Большое Савино» проводится усиленный контроль всех пассажиров, прибывающих из регионов с опасной эпидемиологической ситуацией. Проверка проводится при помощи мобильных и станционарных тепловизоров, которые выявляют людей с повышенной температурой тела.

19 февраля завершился карантинный режим в санатории «Градостроитель» в Тюменской области. Там находились россияне, которых 5 февраля эвакуировали из китайского города Уханя. В конце декабря 2019 года этот населенный пункт стал очагом эпидемии нового коронавируса (COVID-2019), вызывающего тяжелую пневмонию. Позже инфекция распространилась и на другие страны.

В настоящий момент кроме Китая наиболее остро ситуация обстоит в Италии, Южной Корее и Иране. МИД РФ рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в эти страны.

По данным на 27 февраля, число летальных исходов — 2804, число заболевших — 82 186, выздоровевших — 32 906.

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