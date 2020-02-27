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Клишас назвал возможную дату рассмотрения Совфедом поправок в Конституцию

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Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
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Совет Федерации может рассмотреть закон о поправках к Конституции России на заседании 11 марта. Об этом в четверг, 27 февраля, заявил сопредседатель рабочей группы по изменениям в Основном законе, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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По словам Клишаса, такой вариант возможен, если Дума днем ранее, 10 марта, примет соответствующий закон во втором и третьем чтениях, передает ТАСС.

Все процедурные правила рассмотрения законопроекта о принятии поправки к конституции сенаторы рассмотрели на заседании 26 февраля, о чем было принято соответствующее постановление Совета Федерации, подчеркнул сенатор.

Ранее 27 февраля Клишас заявил, что в случае поддержки гражданами РФ поправок в Конституцию страны все изменения вступят в силу одновременно.

Голосование по законопроекту пройдет 22 апреля с 8:00 до 20:00 по местному времени, день будет объявлен нерабочим.

Законопроект о поправках к Конституции Путин внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января. Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.

Как отметила сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Талия Хабриева, изменения коснутся не менее 70 федеральных законов, «особенно в социальной сфере, которые обеспечивают укрепление социального характера российского государства».

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