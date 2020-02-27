В российских колледжах завершат прием по 30 специальностям с 2021 года

С 2021 года средние специальные учебные заведения прекратят прием по 30 специальностям, сообщил заместитель министра просвещения Виктор Басюк во время выступления на круглом столе, посвященного актуальным вопросам развития среднего профессионального образования.

Он отметил, что данные направления дублируют те, которые входят в топ-50 самых востребованных и перспективных профессий.

«С 1 января 2021 года прекращается прием по 30 профессиям и специальностям, которые дублируют сегодня список топ-50, который был разработан в 2016 году», — приводит его слова «РИА Новости» в четверг, 27 февраля.

Также Басюк сообщил, что содержание программ среднего профессионального образования было обновлено в соответствии со списком топа профессий за счет внедрения новых госстандартов. В частности, были усилены требования к материальным и техническим ресурсам, которые обеспечивают образовательный процесс.

Благодаря смене технологических укладов с рынка труда уходят невостребованные и узконаправленные профессии с большой долей ручного труда. По данным Минпросвещения, уже сейчас исключаются 96 специальностей с нулевым приемом в течение последних пяти лет. Кроме того, министерство занимается оптимизацией сроков получения образования «в связи с реальными выполняемыми функциями наших выпускников».

В январе сообщалось, что Минпросвещения займется переформатированием российских колледжей. В частности, учреждения планируют разделить на несколько видов в зависимости от потребностей конкретного региона.