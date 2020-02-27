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В российских колледжах завершат прием по 30 специальностям с 2021 года

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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С 2021 года средние специальные учебные заведения прекратят прием по 30 специальностям, сообщил заместитель министра просвещения Виктор Басюк во время выступления на круглом столе, посвященного актуальным вопросам развития среднего профессионального образования.

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Он отметил, что данные направления дублируют те, которые входят в топ-50 самых востребованных и перспективных профессий.

«С 1 января 2021 года прекращается прием по 30 профессиям и специальностям, которые дублируют сегодня список топ-50, который был разработан в 2016 году», — приводит его слова «РИА Новости» в четверг, 27 февраля.

Также Басюк сообщил, что содержание программ среднего профессионального образования было обновлено в соответствии со списком топа профессий за счет внедрения новых госстандартов. В частности, были усилены требования к материальным и техническим ресурсам, которые обеспечивают образовательный процесс.

Благодаря смене технологических укладов с рынка труда уходят невостребованные и узконаправленные профессии с большой долей ручного труда. По данным Минпросвещения, уже сейчас исключаются 96 специальностей с нулевым приемом в течение последних пяти лет. Кроме того, министерство занимается оптимизацией сроков получения образования «в связи с реальными выполняемыми функциями наших выпускников».

В январе сообщалось, что Минпросвещения займется переформатированием российских колледжей. В частности, учреждения планируют разделить на несколько видов в зависимости от потребностей конкретного региона.

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