Все муниципальные предприятия ликвидируют в Томске к 2025 году

В Томске до 2025 года приватизируют, ликвидируют или реорганизуют в общества с ограниченной ответственностью (ООО) все муниципальные предприятия. Соответствующее решение было принято мэром города Иваном Кляйном, сообщила в гордуме его заместитель Ирина Ярцева.

В четверг, 27 февраля, состоялось заседание комитета гордумы Томска по бюджету, экономике и собственности. Одной из тем обсуждения стала реорганизация УМП «Томскфармация» и МУП «Аптека №77». Мэрия предлагает объединить их, уточняет РИА «Томск».

По словам заммэра, реорганизация — это подготовительный этап, далее будет рассматриваться вопрос о ликвидации. Сейчас власти готовят соответствующий план-график.

Зампредседателя комитета Владимир Самокиш рассказал РИА «Томск», что УМПы и МУПы могут быть приватизированы или преобразованы в ООО. В таком случае город может остаться единственным или главным собственником.

В свою очередь, заммэра по экономическому развитию Михаил Ратнер сообщил агентству, что муниципальных учреждений ликвидация не коснется, речь идет только о предприятиях. Их в Томске насчитывается порядка 10.

В декабре президент России Владимир Путин подписал закон, ограничивающий деятельность государственных и муниципальных унитарных предприятий и предусматривающий их ликвидацию на конкурентных товарных рынках к 2025 году. Документ был опубликован 28 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.