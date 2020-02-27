Представителей Apple и скандального депутата Европарламента пригласили на VI Ялтинский международный экономический форум

26 февраля в Москве состоялось первое заседание Программного комитета по подготовке к VI Ялтинскому международному экономическому форуму (ЯМЭФ). Даты проведения назначены на следующий день после всенародного голосования по принятию поправок в Конституцию, что развенчивает слухи о том, что этот форум может быть отменен. Шестой ЯМЭФ пройдет с 23 по 25 апреля 2020 года в Ялте. В том числе, и в связи с переносом Российской инвестиционного форума, была названа основная тема мероприятия: «Регионы России и мир».

«Именно эту тему мы берем за основу проведения форума, так как сегодня региональная повестка с участием других стран мира очень активна», — отметил заместитель председателя оргкомитета VI ЯМЭФ Андрей Назаров.

Он отметил, что в 2020 году концепция деловой программы форума будет строиться на основе «Ялтинского куба». Шесть граней куба отражают главные принципы и направления экономического развития Российской Федерации: Малые и средние предприятия – экономический рывок России; цифровая трансформация; строительство – новая философия отрасли; туризм – региональная стратегия роста; национальные ресурсы и сохранение идентичности; технологический процесс и производительность труда.

По словам заместителя министра экономического развития Российской Федерации Сергея Назарова, в Крыму сейчас развивается социальная, инженерная и другие виды инфраструктуры. Безусловно, одна из целей форума – раскрыть потенциал региона.

«Мы разрабатываем такие темы, как национальные проекты «Производительность труда и поддержка занятости» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Отдельное направление – это туризм. Крым – это отличная площадка для того, чтобы опробовать новые инициативы в области туризма», – добавил Сергей Назаров.

Интерес к нашей стране и развитие международных экономических и политических связей демонстрируют иностранные гости форума. Участников заседания Программного комитета приветствовал член Парламента Республики Хорватия, кандидат в президенты Республики Хорватия Иван Пернар, который призвал концентрировать внимание не столько на материальных ценностях, но и на здоровье и духовных ценностях.

«Сейчас я заметил интерес к сельскому хозяйству. Каждая семья может сажать фруктовые деревья и ухаживать за ними без применения химикатов. Так производится продукция, которая укрепляет здоровье. И государство должно помогать таким предприятиям», – отметил господин Пернар.

В 2020 году в ЯМЭФ планируется участие делегатов из порядка 100 стран, сообщила руководитель международной дирекции VI ЯМЭФ Маргарита Болычева.

«Мы не стремимся к громким заявления, но все вы слышали последние заявлениям компании Apple. Хотим увидеть и их представителей в качестве участников. Нам уже приходят запросы на участие от бизнеса, также как и обычно не готовы раскрывать их имена, но обещаем, что и в этом году на Форуме будут яркие участники», — сообщила Болычева.

К примеру, сейчас международная дирекция ведет переговоры с депутатами Европейского парламента, в том числе со скандально известным патриотом Карлосом Пучдемоном, который готов поделиться «своим» взглядом на современную геополитическую ситуацию в мире.

Министр экономического развития Республики Крым Дмитрий Шеряко сообщил, что для Крыма ЯМЭФ – это прежде всего площадка для привлечения инвестиций и общения с бизнесом.

«На сегодняшний день в структуре инвестирования региона 52% составляют частные инвестиции, а 48% – государственные. Это хорошая тенденция, но она должна меняться», — сказал Шеряко.

По его словам, частных инвестиций должно быть больше, а Крым в перспективе должен выйти на самоокупаемость.

Заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан Рустам Муратов рассказал о задачах, которые регион ставит перед собой в связи с проведением VI ЯМЭФ.

«Надеемся, что нам будет дана возможность провести презентацию экономического потенциала региона», — сказал Муратов. Он предложил провести секции, посвященные исламской экономике, развитию агропромышленного комплекса, туризму, городскому нетворкингу.

Кроме того, Муратов сообщил, что на площадке форума будет установлена стеклянная юрта, предназначенная для встречи гостей и проведения деловых мероприятий.

Ялтинский международный экономический форум – ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, которое проводят в Крыму с 2015 года. В 2019 году в форуме приняли участие 4 564 человека, включая 807 иностранных делегатов из 89 стран. По итогам V Ялтинского международного экономического форума было подписано 102 документа на общую сумму 215 млрд рублей. ЯМЭФ-2020 пройдёт с 23 по 25 апреля в Ялте.