Прямой эфир

США отказались от переговоров с Россией по поводу продления ДСНВ

0
Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США ответили официальным отказом на предложение России провести встречу по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), сообщил 27 февраля замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

Попал под сокращение: ядерную сделку еще можно реанимировать
В Москве считают, что оставшиеся участники договора должны приложить максимум усилий для сохранения СВПД

«Мы предложили провести отдельную встречу наших юристов, чтобы сверить часы и выработать какое-то общее понимание по технической стороне продления [ДСНВ], но буквально на днях американцы от этого официально отказались», — приводит слова Леонтьева «РИА Новости».

Также Леонтьев отметил, что за оставшееся время до февраля 2021 года — окончания действия договора — выработать аналогичное международное соглашение уже невозможно. Это связано именно с отказом США от содержательного диалога.

При этом 5 февраля помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявлял, что «Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам».

4 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, если действие документа не будет продлено, то все механизмы контроля и мониторинга будут поставлены под вопрос.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Постпред РФ в Вене оценил роль США в вопросе продления ДСНВ
В США прокомментировали продление ДСНВ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020