США отказались от переговоров с Россией по поводу продления ДСНВ

США ответили официальным отказом на предложение России провести встречу по поводу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ — СНВ-3), сообщил 27 февраля замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев.

«Мы предложили провести отдельную встречу наших юристов, чтобы сверить часы и выработать какое-то общее понимание по технической стороне продления [ДСНВ], но буквально на днях американцы от этого официально отказались», — приводит слова Леонтьева «РИА Новости».

Также Леонтьев отметил, что за оставшееся время до февраля 2021 года — окончания действия договора — выработать аналогичное международное соглашение уже невозможно. Это связано именно с отказом США от содержательного диалога.

При этом 5 февраля помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявлял, что «Россия и Соединенные Штаты скоро начнут переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам».

4 февраля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США продлить договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. По его словам, если действие документа не будет продлено, то все механизмы контроля и мониторинга будут поставлены под вопрос.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Действие соглашения заканчивается в феврале 2021 года.