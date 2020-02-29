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История в датах: 29 февраля

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Руины города Агадир
Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Keystone Pictures USA
29 февраля 1960 года мощное землетрясение практически полностью разрушило город Агадир в Марокко. За 15 секунд погибли около 15 тысяч человек, третья часть населения города
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Тоннель в Альпах
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Thomas Sbampato
29 февраля 1880 года в Альпах было закончено строительство железнодорожного тоннеля Готард, который соединил Италию со Швейцарией
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Глен Миллер
Фото: commons.wikipedia.org
29 февраля 1904 года в американском штате Айова родился джазовый музыкант, дирижер, трубач Гленн Миллер
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Ирландия
Фото: Global Look Press/imageBROKER.com/Christian Handl
День святого Освальда в Ирландии. 29 февраля женщина может сделать предложение мужчине, и он не имеет права отказаться. Традиция зародилась еще в V веке. В 1288 году эту традицию повторили в Шотландии
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