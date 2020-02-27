В каждой третьей детской больнице в России отсутствует водопровод

Почти в половине медучреждений России нет центрального отопления, а в трети детских больниц отсутствует водопровод. К таким выводам пришли специалисты Счетной палаты после проверки. Согласно опубликованному отчету, не подключены к системе водоснабжения примерно 90 тыс. медицинских учреждений. Вызывают опасения и сами здания: многие из них в плохом санитарном и техническом состоянии. Примерно 14% медучреждений буквально разваливаются. Еще одна проблема — нехватка врачей и отсутствие у них квалификации. Почти 10% педиатров не способны оказать профессиональную помощь.