Памятник воинам-артиллеристам могут установить в Пензе

В Пензе может появиться памятник воинам-артиллеристам. Инициатива принадлежит ветерану Великой Отечественной войны Александру Балакшину. Он обсудил предложение на приеме у мэра Андрея Лузгина. Градоначальник идею подержал.

Памятник предлагается разместить на Западной поляне. В ближайшее время состоится конкурс среди архитекторов на лучший вариант исполнения монумента. Детали будут обсуждаться на ближайшем заседании оргкомитета празднования 75-летия Великой Победы.

Кроме того, ветеран предложил пересмотреть размещение военной техники, которая сейчас находится в скверах «Журавли» и у городской администрации, пишет ИА «Пенза-пресс».

В конце марта в Пензе начнется месячник по благоустройству. Как сказал губернатор Иван Белозерцев, в этом году к уборке необходимо подойти более ответственно, поскольку будет праздноваться 75-летие Победы. Так, не должно быть несанкционированных свалок, все места захоронений нужно привести в порядок.