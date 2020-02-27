Военный источник опроверг сообщение о захвате Серакиба боевиками

Российский военный источник в четверг, 27 февраля, заявил журналистам, что сообщения турецких СМИ о переходе города Серакиба в сирийской провинции Идлиб под контроль боевиков не соответствуют действительности.

Он подчеркнул, что атаки на город были успешно отражены правительственными войсками.

«Город находится под полным контролем сирийского правительства, где, несмотря на регулярные атаки боевиков, продолжаются разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни», — приводит его слова «РИА Новости».

Ранее в четверг сообщалось, что сирийские военные обнаружили секретную химическую лабораторию, лагерь подготовки боевиков и подземный бункер в несколько этажей, расположенный под скромным частным домом.

В районе города Серакиба, который был отбит сирийской армией, проходят столкновения военных с вооруженной оппозицией и протурецкими боевиками. 20 февраля повстанцы смогли прорвать оборону войск неподалеку от селения Найраб и заняли его. По мнению сирийских источников, контроль над ним является условным из-за действий российской авиации.

В январе-феврале сирийская армия смогла занять почти половину Идлибской зоны деэскалации, тем самым оставив позади наблюдательные пункты Турции. Продвижении правительственных сил привело к тому, что турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию, если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов.

Российская сторона, поддерживающая действия Дамаска в Идлибе, пытается повлиять на ситуацию с помощью переговоров, однако стороны пока не пришли к соглашению.

12 февраля президент Турции обвинил силы режима сирийского лидера Башара Асада и российскую армию в нападениях на мирных жителей в Идлибе. Турецкий лидер отметил, что большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей в Сирии. По словам Пескова, военные атаки в этой стране направлены на нейтрализацию террористов.



16 февраля президент Ирана Хасан Роухани призвал Турцию соблюдать обязательства, которые были согласованы с Россией 22 октября 2019 года в Сочи. Иранский президент выразил надежду, что переговоры в Астане по поводу эскалации конфликта в регионе будут продолжены. Он также добавил, что ожидает новых трехсторонних саммитов с Россией и Турцией по Сирии.



26 февраля Эрдоган заявил, что турецкие войска не намерены сдавать позиции у наблюдательных пунктов в Идлибе и готовы применять для этого силу.

22 октября 2019 года по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии и борьбе с терроризмом в этой арабской стране. Патрулирование должно было осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией.