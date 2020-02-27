Годовалый малыш обжегся кипятком и попал в реанимацию под Волгоградом

В Волгоградской области в Котельниковском районе врачи спасают жизнь годовалого ребенка, который получил термические ожоги. Он опрокинул на себя кастрюлю с кипящей водой, пока его мама занималась приготовлением супа.

Как рассказал ИА «НовостиВолгограда.Ру» источник в экстренных службах, мальчик поступил в реанимационное отделение Котельниковской ЦРБ 26 февраля. Врачи пока не дают прогнозов относительно угрозы жизни ребенка и шансов на его выздоровление.

Агентство отмечает, что за минувшие сутки это не единственный инцидент с детьми в Волгоградской области. Так, в Михайловском районе из детского сада госпитализировали пятилетнего ребенка с сильной рвотой и потерей сознания. Установлено, что он не получал каких-либо травм и не состоит на учете.