Прямой эфир

Годовалый малыш обжегся кипятком и попал в реанимацию под Волгоградом

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгоградской области в Котельниковском районе врачи спасают жизнь годовалого ребенка, который получил термические ожоги. Он опрокинул на себя кастрюлю с кипящей водой, пока его мама занималась приготовлением супа.

Как рассказал ИА «НовостиВолгограда.Ру» источник в экстренных службах, мальчик поступил в реанимационное отделение Котельниковской ЦРБ 26 февраля. Врачи пока не дают прогнозов относительно угрозы жизни ребенка и шансов на его выздоровление.

Агентство отмечает, что за минувшие сутки это не единственный инцидент с детьми в Волгоградской области. Так, в Михайловском районе из детского сада госпитализировали пятилетнего ребенка с сильной рвотой и потерей сознания. Установлено, что он не получал каких-либо травм и не состоит на учете.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Промедление смерти подобно: в Минусинске ребенок стал жертвой нападения и халатности медиков
Мальчика с тяжелой травмой головы выписали из больницы, а потом отправили вертолетом в Красноярск в состоянии искусственной комы
Беременная девушка Илона Маска разрешит ребенку выбрать себе пол

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020