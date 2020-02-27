Вышедшего по УДО экс-главу ННИИТО отправили под домашний арест

Бывший директор Новосибирского научно-исследовательского института травматологии и ортопедии (ННИИТО) профессор Михаил Садовой отправлен под домашний арест до 27 апреля. Об этом сообщает «Коммерсант-Сибирь» со ссылкой на Центральный районный суд в четверг, 27 февраля.

Новое уголовное дело было возбуждено из-за хищений при госзакупках в институте. По данным следствия, размер ущерба превышает 500 млн рублей. В рамках дела Садовой заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Согласно условиям домашнего ареста, профессору запрещено покидать дом и общаться с другими фигурантами дела, а также использовать средства связи, включая интернет.

Отмечается, что в феврале Садовой вышел из новосибирской колонии № 3, где отбывал наказание по ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Бывший директор выписывал подчиненным премиальные, а затем требовал вернуть их значительную часть на нужды клиники. Причиненный Министерству здравоохранения РФ ущерб составляет более 10 млн рублей.

Садовой был приговорен к 2,5 года лишения свободы, однако профессор подал прошение об условно-досрочном освобождении, которое было удовлетворено.

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