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Маршрут в заказнике «Сестрорецкое болото» продлят на 2 км

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В государственном природном заказнике «Сестрорецкое болото» в Санкт-Петербурге решили продлить экологический маршрут еще на 2 км. Его закольцуют. Работы оцениваются в 3,9 млн рублей. За них возьмется компания «Мегаполис».

В качестве заказчика работ выступила Дирекция особо охраняемых природных территорий. Стартовую цену в итоге снизили на 21,5%, отмечает телеканал «78» со ссылкой на портал госзакупок. От подрядчика требуется обустроить пешеходный настил, смотровые площадки, мостки и установить информационные стенды.

Экологический маршрут в «Сестрорецком болоте» открыли летом 2019 года. Его уникальность заключается в том, что в разное время года здесь можно увидеть редкие и находящиеся под охраной виды растений и животных. Летом сюда прилетают журавли. Встречаются лисы и другие дикие животные.

21 февраля сообщалось, что в Петербурге намерены реконструировать одну из крупнейших станций аэрации города. На это выделят около 2,4 млрд рублей.

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