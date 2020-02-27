Прямой эфир

Нижний Тагил выделит 4 млн рублей на ремонт водных фильтров в детсадах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Нижнем Тагиле в 2020 году потратят почти 4 млн рублей на обслуживание водных фильтров с ультрафиолетовым стерилизатором, которые используются в школах и детских садах. В 2019 году эта сумма была больше — 4,2 млн рублей.

Как пишет ТагилСити.Ру, деньги направляются организациям, которые оказывают услуги питания. Речь идет об ООО «Комбинат общественного питания» и «ОМС-Лечебное питание». Они занимаются обслуживанием фильтров. Это обязательство прописано в контрактах с муниципалитетом.

Подобные фильтры установлены в пищеблоках всех детских садов города и в большинстве школ. До конца года устройства запустят в работу во всех школах Нижнего Тагила.

21 февраля сообщалось, что в Нижнем Тагиле в поселке Синегорский планируют отремонтировать спортивный зал в одной из школ. Стоимость работ составит 2,4 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Детскую хоккейную команду госпитализировали на Урале после посещения кафе
Новый ангиографический комплекс появился в больнице Нижнего Тагила

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020