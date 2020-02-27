Нижний Тагил выделит 4 млн рублей на ремонт водных фильтров в детсадах

В Нижнем Тагиле в 2020 году потратят почти 4 млн рублей на обслуживание водных фильтров с ультрафиолетовым стерилизатором, которые используются в школах и детских садах. В 2019 году эта сумма была больше — 4,2 млн рублей.

Как пишет ТагилСити.Ру, деньги направляются организациям, которые оказывают услуги питания. Речь идет об ООО «Комбинат общественного питания» и «ОМС-Лечебное питание». Они занимаются обслуживанием фильтров. Это обязательство прописано в контрактах с муниципалитетом.

Подобные фильтры установлены в пищеблоках всех детских садов города и в большинстве школ. До конца года устройства запустят в работу во всех школах Нижнего Тагила.

21 февраля сообщалось, что в Нижнем Тагиле в поселке Синегорский планируют отремонтировать спортивный зал в одной из школ. Стоимость работ составит 2,4 млн рублей.