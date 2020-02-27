В Госдуму внесли поправки о дне голосования по изменениям в Конституции

В Госдуму внесли поправки о проведении Всероссийского голосования по изменениям в Конституции, это будет нерабочий день, сообщили в четверг, 27 февраля, «РИА Новости» в пресс-службе комитета Госдумы по госстроительству и законодательству.

Голосование пройдет 22 апреля с 8:00 до 20:00 по местному времени, день будет нерабочим.

Отмечается, что авторами поправки являются депутат Павел Крашенинников и член Совета Федерации Андрей Клишас.

«Предлагается закрепить в статье 2 законопроекта (посвященной вопросам подготовки и проведения общероссийского голосования), что днем общероссийского голосования является 22 апреля 2020 года, который объявляется нерабочим днем. Указывается, что общероссийское голосование будет проводиться с 8:00 до 20:00 по местному времени», — отметили в комитете.

Днем ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин согласился провести голосование по поправкам к Конституции 22 апреля.

25 февраля в профильный комитет Госдумы поступили поправки ко второму чтению проекта закона о поправке к Конституции РФ. Они касаются процедуры проведения общенародного голосования.

Поправками определяются полномочия Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ. Предполагается, что комиссия будет утверждать порядок голосования, форму и текст бюллетеней, порядок их изготовления и доставки. Также предлагается обязать комиссию информировать граждан о подготовке голосования, подводить его итоги. Кроме того, ЦИК должна будет предоставить россиянам возможность ознакомиться с текстом изменений в Конституцию.

Законопроект о поправках к Конституции президент России внес в Госдуму 20 января, а 23 января он был принят в первом чтении. Документ разработан на основе предложений, предоставленных рабочей группой по подготовке изменений, которые были анонсированы главой государства в послании Федеральному собранию 15 января.

Законопроект включает предложения по корректировке 22 глав Конституции.