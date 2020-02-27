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Пункты обогрева развернули на трассах в Челябинской области

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В Челябинской области на особый режим работы перевели оперативные службы. Это связано с обильным снегопадом.

На трассах М-5 «Урал» и Р-254 «Иртыш» дежурят бригады «УралАвтодор». Специальные точки обогрева установили на случай внештатных ситуаций.

Трассы между Башкирией и Казахстаном расчищают 116 единиц техники. В случае необходимости задействуют дополнительную технику, сообщает сайт «Первого областного» со ссылкой на пресс-службу АО «УралАвтодор».

За сутки 26 февраля в Челябинске выпала почти месячная норма осадков — 12,6 мм. В ночь на 27 февраля из города вывезено 3,5 тыс. т сугробов. Оперативные службы работают в круглосуточном режиме. На дороги выведено 182 единицы техники и более 100 дорожных рабочих.

Снегопад накануне накрыл весь регион. Из-за непогоды были перекрыты некоторые трассы и отменены междугородние автобусы. Утром ограничения сняли. Но расписание некоторых маршрутов всё же изменено.

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