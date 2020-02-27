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Украина пожаловалась на усиление боевого потенциала ЧФ России

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Выступая на форуме Age of Crimea, командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко пожаловался на ускоренную модернизацию российского Черноморского флота. Видеозапись была опубликована в YouTube.

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«Практически за шесть лет Россия перевооружила весь корабельный состав (Черноморского флота – ред.). Вместо 29 кораблей — 42, из них 12 являются носителями ракетного оружия», — сообщил Воронченко.

Адмирал добавил, что в Крыму появились комплексы «Бастион» и «Бал», а также «современные и очень эффективные» подводные лодки.

Представлены все типы авиации: «бомбардировочная, штурмовая, истребительная, разведывательная и противолодочная», — заключил командующий ВМСУ.

Российские армия и флот будут снабжаться новейшим вооружением. Об этом 23 февраля, во время выступления на праздновании, посвященном Дню защитника Отечества, заявил президент страны Владимир Путин.

«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились всё более современными», — сказал он.

В январе российские истребители МиГ-31К в рамках совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море осуществили запуски «Кинжалов».

Гиперзвуковой РК «Кинжал» предназначен для боевого поражения стационарных и морских целей.

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