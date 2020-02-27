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Названа дата пресс-конференции перед боем Нурмагомедова и Фергюсона

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Пресс-конференция перед боем россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона пройдет 6 марта. Об этом сообщается на странице Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter.

Мероприятие, посвященное их поединку за чемпионский пояс в легком весе UFC, пройдет на стадионе T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов встретится с Тони Фергюсоном 19 апреля. Для россиянина бой станет третьим в статусе действующего чемпиона.

По мнению экспертов, предстоящий бой станет самым сложным для россиянина в его карьере. Они назвали Фергюсона никогда не устающим, «настоящим кошмаром» в этом дивизионе. На счету бойца 25 побед и лишь три поражения.

2 февраля сообщалось, что Нурмагомедову предложили заплатить по $100 млн за бои с бывшим двойным чемпионом UFC Конором Макгрегором и экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мейвезером.

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