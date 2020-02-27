В Элисте в многоквартирном доме произошел взрыв газа

Хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в Элисте (Калмыкия) вечером 26 февраля.

По предварительным данным, в результате происшествия один человек пострадал. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Из здания эвакуировали 120 человек. В девятиэтажке разрушены три квартиры, выбиты стекла.