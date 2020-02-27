В Элисте в многоквартирном доме произошел взрыв газа
Хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в Элисте (Калмыкия) вечером 26 февраля.
По предварительным данным, в результате происшествия один человек пострадал. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Из здания эвакуировали 120 человек. В девятиэтажке разрушены три квартиры, выбиты стекла.
Хлопок газа произошел в многоквартирном жилом доме в Элисте (Калмыкия) вечером 26 февраля.
По предварительным данным, в результате происшествия один человек пострадал. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
Из здания эвакуировали 120 человек. В девятиэтажке разрушены три квартиры, выбиты стекла.