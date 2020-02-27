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Стрельбу на пивоваренном заводе в Милуоки устроил уволенный сотрудник

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Фото: REUTERS/Rick Wood/Milwaukee Journal Sentinel/USA TODAY NETWORK
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Стрельбу на заводе MillerCoors в американском городе Милуоки, штат Висконсин, устроил уволенный ранее сотрудник. Об этом сообщил телеканал 12abc.

«Нам удалось подтвердить, что стрелявший ранее работал в MillerCoors, был уволен и вернулся с оружием», — сказал ведущий канала.

Стрельба началась во второй половине дня в среду 26 февраля, когда в офисном комплексе на рабочих местах были сотни человек.

Издание Milwaukee Journal Sentinel со ссылкой на многочисленные источники сообщило о гибели семи человек, включая стрелка. Мотивы нападавшего пока неясны.

24 февраля сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в Хьюстоне (штат Техас), в результате которой госпитализировали семь человек.

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