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Американские дипломаты под грустную музыку пообещали поддержку Киеву

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Фото: youtube.com/USEmbassyKyiv
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Посольство США в Киеве опубликовало видеоролик, на котором американские дипломаты обещают оказать поддержку Украине в «борьбе» с Россией. Видеозапись опубликована на канале диппредставительства в YouTube.

На кадрах сотрудники посольства на ломанном украинском обещают дальнейшую поддержку союзника в «борьбе против российской агрессии» и победу демократии. На протяжении всего трехминутного видео фоном звучит тоскливая мелодия.

Ролик приурочен к шестой годовщине потери Киевом контроля над Крымом.

Ранее в среду вице-премьер Украины по евроинтеграции Дмитрий Кулеба заявил, что разработал план, согласно которому «Крым выскользнет из ослабевших рук России», а Украина его перехватит.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом, однако Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

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