Россия решила закрыть авиасообщение с Южной Кореей из-за коронавируса

Россия приняла решение приостановить полеты в Южную Корею с 0:00 1 марта из-за распространения нового коронавируса COVID-2019. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Отмечается, что полеты продолжат только регулярные и чартерные рейсы авиакомпании «Аэрофлот» и чартеры «Авроры». Все прибывшие из Южной Кореи пассажиры будут проходить через терминал F московского аэропорта Шереметьево.

Ограничения будут действовать до 1 апреля. Все соответствующие нормативные документы будут внесены ответственными федеральными органами исполнительной власти и представлены на подпись председателю правительства.

Голикова отметила, что меры, которые Россия приняла по защите от коронавируса, оказались результативными. Российская система здравоохранения полностью готова к угрозе. Штамм уже есть в распоряжении РФ и идет серьезная работа по созданию вакцины против COVID-2019, пишет «РИА Новости».

Исследования сейчас находятся на начальной стадии, уже существует пять прототипов вакцины, и работа продолжается. Инфекция на данный момент не распространяется в стране, что позволяет не переходить к реализации дополнительных мер, указанных в национальном плане по борьбе с заболеванием.

Ранее 26 февраля во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщили, что на данный момент не существует эффективных средств лечения коронавируса. Сейчас проводятся различные клинические испытания, для создания вакцины требуется около 1,5 года.

25 февраля глава минздрава США сообщил, что американские ученые завершат разработку вакцины от нового коронавируса через год.

24 февраля посол КНР в России Чжан Ханьхуэй заявил, что китайские специалисты разработали вакцину, которая предварительно считается эффективной против COVID-2019. Однако требуется провести предварительные проверки и доработки.

Вспышка нового вида коронавируса COVID-2019 была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Позже инфекция распространилась и в других странах. По состоянию на 26 февраля число подтвержденных заболеваний коронавирусом в мире превысило 80 тыс. случаев. Погибли 2929 пациентов, число выздоровевших — 29 777.