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Эксперты оценили возможные убытки авиакомпаний от ограничения полетов в Италию

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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Российские авиакомпании могут потерять несколько миллиардов рублей в случае ограничения сообщения с Италией в связи с распространением коронавируса COVID-2019. Об этом сообщили эксперты, опрошенные «Известиями».

Министерство иностранных дел РФ и Ростуризм 26 февраля рекомендовали российским гражданам по возможности воздержаться от посещения Южной Кореи, Италии и Ирана из-за коронавируса. Федеральное агентство также обязало туроператоров информировать клиентов о риске заражения.

На данный момент предписания носят рекомендательный характер, запрета или специальных условий для продажи путевок нет. Однако с 1 марта Россия приостановит авиасообщение с Южной Кореей. Эксперты уверены, что это не приведет к масштабным потерям авиакомпаний и турбизнеса.

В случае если следующей страной, с которой будет ограничено авиасообщение, станет Италия, где вирус также активно распространяется, потери перевозчиков и туристической отрасли окажутся более серьезными. Ущерб для отечественных авиакомпаний может достигнуть 3 млрд рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Авиасообщение удалено: к чему приведут новые ограничения из-за COVID-19

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